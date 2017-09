Agressieve Stadjer verwondt agent bij aanhouding

Een agent heeft vrijdagnacht een hoofdwond opgelopen toen hij een agressieve Stadjer wilde arresteren.

De politie had even daarvoor een melding gekregen dat op de Nieuwstad in Groningen drie mannen met een mes dreigden en over auto's heen liepen.

Elleboogstoot

Toen de agent een van de verdachten wilde arresteren, werd die agressief. De agent viel hierdoor achterover en kwam met zijn hoofd op de stoeprand terecht. Hij raakte daardoor gewond.

Een andere agent kreeg een elleboogstoot van de Stadjer. Uiteindelijk kon de 31-jarige man worden opgepakt.

Mes

Later zijn ook de andere twee mannen gearresteerd. Het gaat om een 31-jarige man uit Dalfsen en een 29-jarige inwoner van Hoogeveen.

Eén van hen had een mes bij zich. Dat is in beslag genomen.