Getuigen helpen politie straatrover aan te houden

(Foto: RTV Noord (archief))

Drie mensen in Delfzijl hebben vrijdag geholpen een straatrover aan te houden. De man had even daarvoor een vrouw van haar tas beroofd bij een pinautomaat.

Dat gebeurde aan de Landstraat. De man, een vijftigjarige inwoner van Harkstede, griste de tas uit de handen van het slachtoffer en rende weg. Achtervolging Twee getuigen zetten de achtervolging in en wisten de tas terug te pakken. Een derde getuige zag de man een winkel binnengaan en seinde de politie in. Die kon de straatrover even later op basis van zijn signalement aanhouden in de Willemstraat.