Ruim 450 bestuurders kregen deze week een boete op de noordelijke snelwegen

De politie heeft afgelopen week 459 bestuurders op onder andere de A7 in Groningen op de bon geslingerd.

De boetes werden uitgedeeld tijdens controles in het kader van de actie 'A7 Attent'. De politie surveilleerde met een camper op de snelwegen A7, A6, A32 en de A28. Er werd voor gecontroleerd of mensen hun telefoon gebruikten tijdens het rijden.

Snelheid en gordel

Daarvoor werden 355 bekeuringen uitgeschreven. Verder waren er boetes voor bijvoorbeeld te hard rijden (de snelste reed 195 kilometer per uur), het niet dragen van gordel, gebreken aan de auto of vrachtwagen of het negeren van een inhaalverbod.

De politie houdt sinds april extra controles op de A7. In de campagne A7 Attent worden weggebruikers extra gewezen op veilig verkeersgedrag.

