Leraren verplaatsen stakingsbijeenkomst naar het Stadspark

Niet de Grote Markt, maar de drafbaan in het Stadspark in de stad Groningen moet donderdag vol staan met stakende leraren.

Dan is de landelijke stakingsdag voor leraren in het basisonderwijs. Dat vindt plaats in Den Haag. Wie niet naar de Randstad kan of wil, is volgens de initiatiefnemers van POinactie welkom in Groningen.

Betere arbeidsvoorwaarden

De staking zou plaatsvinden in de binnenstad, maar vanwege de donderdagse markt wordt dat nu verplaatst naar de drafbaan in het Stadspark.

De leraren leggen het werk neer, omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. Het gaat niet alleen om een hoger salaris, maar ook om een lagere werkdruk.

