Directeur Woongroep Marenland zet handtekening onder huurdersmanifest

'Wij willen betere communicatie en met u in gesprek zonder dat daar advocaten bij nodig zijn', zegt Inez Witjes, een van de huurders van Woongroep Marenland in Appingedam.

Zo'n twintig bewoners van de versterkingswijk Opwierde-Zuid en Tjamsweer verzamelden zich zaterdagochtend bij het kantoor van Woongroep Marenland in Appingedam. Samen met SP-Kamerlid Sandra Beckerman overhandigden zij het manifest 'Marenland kies onze kant'.

'Onveilig'

De reden voor de actie is de ontwikkelingen rondom het aardbevingsbestendig maken van huurwoningen in Opwierde-Zuid en de Prinsessenweg in Appingedam. De woningcorporatie en het Centrum Veilig Wonen (CVW) houden daar een proef met het versterken van 78 woningen. Maar die proef verloopt allesbehalve vlekkeloos.

'De mensen voelen zich onveilig en klagen over slechte communicatie', zegt Beckerman. 'Als ik hoor dat kinderen zich bezighouden met de veiligheid van hun huis, dan gaat dat mij aan het hart.'

Handtekening

De bewoners willen dat Marenland kiest voor haar huurders. Directeur Gerke Brouwer voelt mee met de bewoners en zette daarom zijn handtekening onder het manifest. 'We zijn het eigenlijk met elkaar eens', zegt Brouwer.

Onlangs nog liet de woningcorporatie haar stekels zien toen het bij CVW en de aannemer vroeg om een bouwstop in Opwierde-Zuid. Dat deed Brouwer nadat de eerste acht woningen in een slechte staat werden opgeleverd.

Mosterd na de maaltijd

De protestactie is wat dat betreft eigenlijk mosterd na de maaltijd. 'Wij doen ons best voor onze huurders. Maar wij zijn afhankelijk van de overheid en het CVW en staan soms met de rug tegen de muur', zegt Brouwer.

Inez Witjes snapt dat Marenland aan handen en voeten is gebonden. 'Maar wij zijn er wel de dupe van.'

Regeerakkoord

Volgens de woningcorporatie-directeur wordt het nu tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 'Het is wachten op wat er in het regeerakkoord staat.'

Als de toezeggingen in het regeerakkoord niet voldoende zijn, vindt Brouwer het tijd voor grotere acties. 'Dan roep ik alle Groningers en mijn collega's van de andere woningcorporaties op om actie te voeren op het Malieveld in Den Haag. En dan ga ik voorop.'

Lees ook:

- Wethouder Usmany: 'Communicatie versterking Opwierde-Zuid moet beter'

- Verhuizing naar tijdelijke woning uitgesteld: 'Slapeloze nachten'

- Veel mis: uitstel voor versterking woningen Opwierde-Zuid (update)

- Woongroep Marenland ontevreden over afgeraffelde woningen