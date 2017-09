Gouden Kalf-winnaar: 'We wilden een rauwe wereld neerzetten'

'Het was enorm spannend. Hoe dichterbij het moment kwan, hoe zenuwachtiger we werden.' Na een paar uur slapen is Jeroen Hoekstra van Big Pixel Animation Studio in Haren nog onder de indruk van het winnen van het Gouden Kalf.

Van tevoren vond Hoekstra het lastig om de kansen in te schatten. 'Het was een vraagstuk. Want is het, met drie finalisten, een kans van één op drie? Of is het vijftig procent, omdat je hem wel of niet wint?'

Gameverslaafd

Het werd hem wel. De Harener studio werkte samen met Happy Ship, een studio uit Groningen. Samen maakten ze de korte film Polska Warrior. 'Een verhaal over een jongen die met zijn familie verhuist. Hij is een beetje gameverslaafd, maar moet thuis ook koken. Dat zorgt voor conflicten met zijn vader.'

Rauwe wereld

Volgens Hoekstra wilden de makers een 'beetje een rauwe wereld' neerzetten. 'Onze illustrator Jan van Lierde komt uit Gent, en we zagen in de beelden ook wel iets van Gent terug. En van het oostblok, waar natuurlijk een link met Polen in terugkomt.'

Maatschappelijke thema's

De film is in eerste instantie bedacht op initatief van het Filmfonds. Hoekstra: 'Er zijn vijf 'nu of nooit films' gemaakt, allemaal projecten met maatschappelijke thema's. In ons geval over een gezin met kinderen dat vanuit buitenland naar Nederland komt.'

De schrijver haalde de Groningse makers er later bij.

Hoekstra en zijn collega's genoten vrijdagavond met volle teugen op het gala van het Gouden Kalf. 'We waren om zes uur 's ochtends thuis.'

Fantastische ervaring

Het beeldje staat niet in Haren op de schoorsteenmantel. 'Die heeft de schrijver/regisseur mee naar huis genomen. Maar het was een fantastische ervaring.'

