Van Dijk voor het eerst weer in de basis bij Southampton

(Foto: Archief JK Beeld)

Voormalig FC Groningen-speler Virgil van Dijk staat zaterdag voor het eerst in ruim acht maanden weer eens in de basis bij Southampton. De Nederlandse verdediger mag van manager Mauricio Pellegrino starten in de uitwedstrijd tegen Stoke City.

Van Dijk stond maandenlang aan de kant met een enkelblessure, eind januari opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Leicester City. Weigering te trainen De twaalfvoudig international van het Nederlands voetbalelftal is al weer een tijdje fit, maar hij weigerde deze zomer mee te trainen bij Southampton. Van Dijk wilde dolgraag overstappen naar een Engelse topclub. Southampton hield de Brabander echter aan zijn contract. Hij maakte twee weken geleden als invaller tegen Crystal Palace zijn rentree en tegen Stoke City verschijnt Van Dijk voor het eerst weer aan de aftrap.