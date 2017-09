Expeditie Grunnen: 'Elke dag is er één en we gaan ervan genieten'

Een wel heel bijzondere bruiloft voor Bert en Anka vandaag. Ze ontmoetten elkaar afgelopen februari en omdat Anka alvleesklierkanker heeft, besloten ze snel in het huwelijksbootje te stappen. Anka noemt hun ontmoeting 'puur toeval'. Hoe ze elkaar ontmoetten zie je in de uitzending.

Anka is Duitse en verhuisde al snel naar Midwolda. 'Door de ziekte en ook alle operaties is onze liefde heel snel heel diep geworteld', vertelt Bert. Maar vandaag moet vooral een vrolijke dag zijn. 'Omdat we niet weten hoe lang we hebben.' Een mooie dag werd het zeker...

