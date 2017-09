Jong FC Groningen toont veerkacht en verslaat DVS'33

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag DVS'33 uit Ermelo met 3-2 verslagen. De Groningers knokten zich in de tweede helft terug na een 1-2 achterstand. Marijn Ploem maakte in de 90e minuut de winnende treffer.

Vermakelijk duel

Beide ploegen maakten er een mooie wedstrijd van op sportpark Corpus den Hoorn. In de eerste helft hielden ze elkaar in evenwicht. FC Groningen creëerde in de beginfase de nodige kansen, maar wist niet tot scoren te komen. Omdat ook DVS het vizier niet op scherp had staan was het bij rust doelpuntloos: 0-0.

Afstandsschot

Na de pauze ontbrandde het duel volledig. In de 47e minuut was het Tom van de Looi die FC Groningen met een prachtig afstandsschot op voorsprong schoot. De bal werd gedragen door de wind en vloog vanaf 25 meter achter doelman Paul Eppink.

Tegengoals

De gasten uit Ermelo kozen vol overtuiging de aanval en na een uur spelen maakte Mike Ahrens uit een strafschop de geljjkmaker. DVS ging door en kwam twintig minuten voor tijd op voorsprong. Na knullig balverlies van David Browne ging Benjamin Roemeon er met de bal vandoor en scoorde: 1-2.

Gelijkmaker

FC Groningen rechtte de rug en kwam tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Browne herstelde zijn fout bij de tegentreffer door met een mooie rush een penalty af te dwingen. Joël Donald miste de terecht gegeven strafschop, maar de rebound was een prooi voor invaller Kasper Oldenburger.

Zege

In de de slotfase gingen beiden ploegen op jacht naar de overwinning en in de 90e minuut viel het de kant van de thuisploeg op. De ongedekte Marijn Ploem kopte de bal uit een corner tegen de touwen: 3-2. Een treffer van Gökhan Yasar namens DVS'33 werd diep in de blessuretijd nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Ranglijst

Uriel Antuna speelde driekwart wedstrijd mee en maakte zo zijn thuisdebuut in Groningen. De ploeg van coach Alfons Arts stijgt door deze overwinning naar de vierde plaats in de derde divisie met elf punten uit zes wedstrijden.

