Live: Zet FC Groningen de stijgende lijn door tegen PEC?

(Foto: RTV Noord)

FC Groningen neemt het vanavond in de zevende competitieronde op tegen PEC Zwolle. Groningen staat tiende in de eredivisie, tegenstander Zwolle bezet een knappe zesde plek. Het duel in Overijssel begint om 19:45 uur.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog. De opstellingen: FC Groningen: Padt; te Wierik, Reijnen, Memisevic, Warmerdam; Doan, Jenssen, Bacuna; Mahi, Van Weert, Idrissi. PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis, Freire, Van Polen; Bakker, Saymak, Thomas; Namli, Nijland, Mokhtar. Scheidsrechter: Pol van Boekel

#pecgro