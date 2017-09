'Mediwiet heeft niets met drugs te maken'

'Elke avond voor het slapen gaan neem ik twee of drie druppeltjes medicinale wiet', zegt Wim Hartlief uit Loppersum. 'En 's ochtends word ik zonder pijn wakker.' Hij pleit er daarom voor dat de gemeente medicinale cannabis gedoogt.

Begin dit jaar hoort de 68-jarige Hartlief dat zijn rug is versleten en dat hij voor de rest van zijn leven met pijn moet leven. Hij is behandeld in het UMCG en is net thuis van zes weken revalideren in Beatrixoord in Haren. 'Maar ik kan niet zonder de druppels mediwiet', zegt hij.

Stoned?

Wietolie wordt gemaakt van het sap dat uit de stengels van hennepplanten komt. De toppen die worden gebruikt voor het maken van wiet om te roken, worden voor mediwiet niet gebruikt. 'Veel mensen roepen vaak drugs, drugs, drugs. Maar wietolie heeft daar niets mee te maken', zegt Hartlief.

Zelf gebruikt Hartlief enkele druppels per dag. 'Je doet het gewoon onder je tong', zegt hij, terwijl hij een demonstratie geeft. 'Het smaakt eigenlijk bijna nergens naar en stoned word je er niet van. Misschien alleen als je heel het flesje zou opdrinken.'

Illegaal

Toch is het gebruik ervan illegaal omdat er een hoge hoeveelheid THC in zit verwerkt. Hartlief krijgt zijn mediwiet via stichting Suver Nuver. Doordat er geen verkoopprijs aan vast zit, maar mensen lid moeten zijn en geld doneren voor een flesje, worden de activiteiten van de stichting gedoogd.

Tot grote vreugde van Hartlief. Twee jaar geleden was zijn vrouw uitbehandeld voor darmkanker. Ze kreeg te horen dat ze nog maar enkele dagen te leven had. Hartlief ging direct naar één van de winkels van Suver Nuver, zogenoemde Social Clubs. Hij kreeg bij hoge uitzondering wietolie mee.

Lijdensweg voorkomen

'Drie keer per dag gaf ik mijn vrouw een paar druppels. Ze heeft daardoor nog twee weken geleefd in plaats van twee dagen', zegt Hartlief. 'En helemaal pijnvrij. Op een gegeven moment zat ze zelfs nog te zingen op bed.'

Voor Hartlief het bewijs dat mediwiet kan helpen bij onder meer spierziekten, reuma of kanker. Volgens hem is er ook in de gemeente Loppersum veel vraag naar. Hartlief is fractieassistent bij de lokale politieke partij Loppersum Vooruit en werkt daarom aan een voorstel om medicinale wiet in Loppersum te gedogen.

Doktersrecept

'Het voorstel houdt in dat mensen vijf planten per huishouden mogen hebben om wietdruppels van te maken', zegt Hartlief. 'Verder moeten de gebruikers wel meerderjarig zijn en mag het niet voor de verkoop worden gebruikt. Je zou zelfs kunnen verplichten dat je een recept van de dokter moet hebben.'

Of dat voorstel op voldoende steun kan rekenen in de raad is nog onduidelijk. De meeste partijen vinden het een sympathiek idee, maar zijn van mening dat de Tweede Kamer dat moet besluiten. Daar wordt al lange tijd over het legaliseren van medicinale wiet gesproken.

Politieke steun

Toch hebben sommige gemeenten, zoals Tilburg en Borger-Odoorn, mediwiet al wel gedoogd. Hartlief vindt het dan ook belangrijk dat Loppersum volgt. 'Eigenlijk zouden alle Groningse gemeenten dat moeten doen, zodat ze er in Den Haag niet meer omheen kunnen.'

Daarvoor heeft Hartlief eerste politieke steun nodig in zijn eigen gemeente. Hij houdt daarom komend najaar een informatieavond voor inwoners en gemeenteraadsleden. 'Misschien kan ik ze dan overtuigen waarom het belangrijk is dat we het hier gaan toestaan.'

