Maurice Smit wint de Eemsmondloop

Hardloper Maurice Smit uit Delfzijl is in Uithuizermeeden winnaar geworden van de Eemsmondloop.

Hij legde de tien kilometer af in 33 minuten en zes seconden. Smit had een riante voorsprong van drie minuten en zeven seconden op Gerben Vermij uit Leens. Gerard Vos uit Appingedam werd derde in het veld van negentig lopers.

Hendrike Oosterhof wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de winst naar de Haagse Hendrike Oosterhof. Ze was ruim zes minuten sneller dan de Delfzijlse Sariena Evertsz. Het brons was voor Elise Kool uit Loppersum, zij gaf bijna acht en een halve minuut toe.

De Eemsmondloop was de vierde en voorlaatste wedstrijd in het Ommelander Loopcircuit.