Auto belandt op de kop naast de weg

(Foto: Jeroen Bos/112 Groningen)

Op de A7 is zaterdagavond ter hoogte van de afrit Oudeschans een auto over de kop geslagen en in de berm beland.

Het gaat om een auto met een Duits kenteken. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Waardoor het ongeluk gebeurde, is niet bekend.