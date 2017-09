FC Groningen krijgt in blessuretijd deksel op de neus van PEC Zwolle

FC Groningen heeft zaterdagavond een pijnlijke 3-2 nederlaag geleden tegen PEC Zwolle. Diep in blessuretijd ging de verdediging van de FC voor schut toen Mokhtar door drie verdedigers niet gedekt werd en de beslissende treffer kon scoren.

Rode kaart

Op dat moment speelde de ploeg van coach Ernest Faber al met tien man. Spits en maker van de 2-2 Tom van Weert zette een totaal onnodige charge in op de achillespezen van Marcellis. Hij werd terecht door scheidsrechter van Boekel van het veld gestuurd.

Doan scoort

In de eerste helft leek het wachten op het eerste doelpunt van Zwolle, maar de treffer viel aan de andere kant. Na een kwartier spelen ging Marcellis onder een voorzet van Mahi door en tikte Doan de bal slim door de benen van doelman Boer.

Gelijkmaker Nijland

Lang kon FC Groningen niet genieten van de voorsprong. Na eerder in de wedstrijd al twee kansen gemist te hebben stond het vizier van Stef Nijland in de 19e minuut wel op scherp. De zoon van de algemeen directeur van de Groningers Hans Nijland tikte een weggegeven rebound binnen.

Bal wel of niet achter de doellijn?

Deze 1-1 was tevens de ruststand. Na de onderbreking kwamen de gasten opnieuw op voorsprong in de 57e minuut. Na een onoverzichtelijke situatie kopte van Weert de bal in. Zijn kopbal werd nog licht geraakt door de arm van verdediger Freire. Op aanraden van de grensrechter oordeelde van Boekel dat de bal over de doellijn was gegaan. Van Weert kreeg de treffer op zijn naam.

Snel weer gelijk

Opnieuw kon de FC nauwelijks genieten van de voorsprong want na een uur spelen schoot Ryan Thomas een afgeslagen corner achter Padt. In de laatste twintig minuten gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer.

Schutterende verdediging

FC Groningen schoot zichzelf vervolgens enorm in de voet. Eerst door de volledig onnodige, maar terechte rode kaart van Van Weert. Tot overmaat van ramp kopte de ingevallen spits Parzyszek de bal na een vrije bal goed terug en moest de schutterende verdediging van de FC de 3-2 van de handig wegdraaiende Mokhtar toestaan.

Stand

De Groningers staan voorlopig op de elfde plaats in de eredivisie met acht punten uit zeven wedstrijden.

