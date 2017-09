Donar speelt zonder Slagter in Madrid

Arvin Slagter komt maandag niet in actie met Donar in de return tegen Estudiantes. De basketballer heeft letsel aan z'n enkel opgelopen.

Hij kwam vrijdag tijdens de eerste wedstrijd tegen de Spanjaarden ongelukkig op de vloer terecht na een actie onder de basket van de tegenstander. In de loop van volgende week wordt het gewricht verder onderzocht. De enkel van de basketbalinternational is in het gips gezet.

Donar speelt in Madrid in de derde voorronde van de Champions League. De eerste wedstrijd eindigde in 76-76.

