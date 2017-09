Van Weert: 'Ik had gelijk schuldbesef bij de rode kaart. Dit had niet gehoeven'

FC Groningen verloor zaterdagavond op de valreep met 3-2 van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Ernest Faber kwam twee keer op voorsprong door doelpunten van Doan en Van Weert.

Schutteren

PEC knokte zich terug door beide keren razendsnel met de gelijkmaker op de proppen te komen. Eerst was het Stef Nijland die de treffer van de Japanner ongedaan maakte, in de tweede helft trok Thomas de stand weer gelijk. In de blessuretijd schutterde de verdediging van FC Groningen opzichtig en kon Mokhtar het beslissende doelpunt maken.

Rode kaart

De FC speelde op het moment van de winnende goal al met tien spelers. Tom van Weert maakte een onnodige, harde overtreding op de achillespezen van Marcellis. Scheidsrechter van Boekel twijfelde geen moment en stuurde de weer eens scorende spits van het veld.

Schuldbesef

'Toen ik mijn tackle aanzette voelde ik al dat ik te laat zou komen,' gaf van Weert eerlijk toe. 'Ik probeerde er alles aan te doen om in te houden, maar het veld is vrij glad waardoor ik doorgleed en Marcellis raakte. Ik had gelijk schuldbesef. Dit had niet gehoeven. De scheidsrechter besloot het te beoordelen als een rode kaart.'

Koste wat kost

Verdediger Etiënne Reijnen was na afloop duidelijk in zijn oordeel over de beslissende 3-2 tegengoal. 'Het staat 2-2, we hebben nog een rode kaart maar dan moet het gewoon 2-2 blijven koste wat kost,' verklaarde Reijnen.



Kwalijke zaak

'Hij moet het duel niet winnen van mij, vervolgens staan we daar niet goed met een drietal tegen één speler. Dat is wel een kwalijke zaak, zeker een seconde voor tijd. Dan moet je gewoon een punt meenemen hier. Dit is gewoon kloten.'

Teleurstelling overheerst

Trainer Ernest Faber vond dat zijn ploeg het duel tegen PEC Zwolle onnodig uit handen had gegeven. 'Na de 1-0 voorsprong mag je nooit zo snel de gelijkmaker incasseren. Je hebt het helemaal aan jezelf te wijten dat je met lege handen naar huis gaat,' aldus Faber. 'De over-mijn-lijk mentaliteit moet er heel snel inkomen. Nu overheerst de teleurstelling.'

Lees ook:

