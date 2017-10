Lichaam gevonden onder Herewegviaduct; treinverkeer ligt stil

(Foto: De Vries Media) Een gestrande trein op station Europapark (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Op het spoor onder het Herewegviaduct in Groningen is zondagmorgen het lichaam van een man gevonden. De politie tast in het duister wat er is gebeurd en houdt met alle scenario's rekening.

Rond half acht zag een machinist van een passerende trein het lichaam op het spoor liggen. De man is niet overreden, volgens de politie. Geen treinverkeer Het treinverkeer tussen Groningen Europapark en het Hoofdstation ligt stil. Passagiers en conducteurs moesten noodgedwongen van station Europapark naar het Hoofdstation lopen. Inmiddels zijn bussen ingezet. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer gaan rijden. Vanwege de onduidelijkheid rond de doodsoorzaak vindt meer onderzoek op locatie plaats.