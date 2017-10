Vrieling wint met Nederlandse springruiters Nations Cup

De Nederlandse springruiters, met Jur Vrieling uit Holwierde in de ploeg, hebben in Barcelona de finale van de Nations Cup gewonnen. Daarmee herhaalden ze het succes van 2014.

Oranje haalde op Real Club de Polo, de plek waar de Nederlandse springruiters 25 jaar geleden olympisch teamzilver veroverden, met slechts één tijdfoutje de titel binnen.



Fantastisch

Jur Vrieling (Glasgow) en Harrie Smolders (Don) legden het parcours foutloos af, Michel Hendrix (Baileys) liet eveneens alle balken liggen, maar overschreed de tijd. Nederlands kampioen Marc Houtzager (Calimero) maakte wel een springfout, maar zijn vier strafpunten werden weggestreept.

Het team van de Verenigde Staten eindigde als tweede met vier strafpunten, België werd derde. 'Een thriller. Ik ben heel blij', reageerde bondscoach Rob Ehrens. 'Hier doen de beste acht landen van de wereld mee. En dan winnen. Mijn ruiters hebben het fantastisch afgemaakt.'



Lichtmasten uit

De finale begon twee uur later dan gepland omdat een van de lichtmasten het begaf. 'De ruiters zijn profs. Die hebben daar geen last van. Alle landen reden heel sterk, het was een mooie strijd. Dit is een hele mooie afsluiting van het seizoen', aldus Ehrens.

Vrieling zette als eerste ruiter van team Oranje een 0 op het scorebord. Hij moest zijn hengst Glasgow drie keer opwarmen door het latere begin van de wedstrijd. 'Het was niet ideaal. Maar hij had gelukkig nog genoeg energie over. Hij sprong top.'