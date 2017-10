Laatste dag voor oorlogsmuseum: 'Doodzonde dat de gemeente dit laat gaan'

De mensen van 'Keep them Rolling' balen dat het oorlogsmuseum uit de stad Groningen moet vertrekken. Om hun ongenoegen kenbaar te maken, hielden ze zondag een protestoptocht.

Met een aantal oude legervoertuigen rijden de deelnemers vanuit Zuidlaren naar het Canadian Allied Forces Museum (CAFM) aan de Ulgersmaweg. 'Het is een ludieke manier om een klein beetje een lange neus te maken naar de gemeente Groningen. Zo van: kijk wat je straks mist', vertelt Dennis Meijering van Keep them Rolling.

Hart onder de riem

Het oorlogsmuseum vertrekt uit de stad omdat het vanaf komend jaar huur moet betalen voor de loods die ze gebruiken. Dat bedrag, 60.000 euro, kan het museum niet ophoesten. Eigenaar Heiko Ates vond onlangs een nieuw onderkomen, in Grootegast.

Met de optocht richting het CAFM wil Meijering de mensen van het museum een hart onder de riem steken. 'Ik hoop dat ze iets heel moois gaan opbouwen in Grootegast.'

Doodzonde

Dat Groningen het museum laat gaan, vindt Meijering 'doodzonde'. 'Dit is een museum waar schoolkinderen gratis kunnen rondkijken en leren over de geschiedenis van Groningen.'

Hij roept iedereen op zondag nog een kijkje te komen nemen. Wie dat in ieder geval doet is Chris Labouchère, een Canadees. Hij is de kleinzoon van één van de bevrijders van Groningen. 'Ik wil heel graag zien hoe mijn opa hier diende. Ik leer hier heel veel.'

