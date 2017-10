'Groningen moet minstens één eerstedivisieclub handbal hebben'

Over zeven jaar moet Groningen minstens één eerstedivisieclub handbal hebben. Dat zegt voormalig tophandbalster Sandra van Bergen in Expeditie Grunnen.

Van Bergen is tegenwoordig trainer bij de Groninger vereniging V&S (Vlugheid en Sparta). Dat is de enige nog bestaande handbalvereniging van de stad Groningen.

'We willen meer leden, hogerop spelen. Groningen moet toch minstens één eerstedivisieclub hebben', vindt Van Bergen. Het eerste damesteam speelt nu in de tweede divisie.

Abbingh

Groot uithangbord voor de club is tophandbalster Lois Abbingh. Zij begon met handballen bij V&S. In 2016 werd ze met Oranje vierde op de Olympische Spelen in Rio. 'Zo kun je kinderen prikkelen', vertelt Van Bergen vol trots over het succes van het oud-lid.

Naast meer leden, hoopt de oud-handbalster ook dat de club een nieuwe sporthal krijgt.

Twintig jaar

V&S viert zondag het twintigjarig bestaan in de sporthal in Beijum. Dat gebeurt met veel wedstrijden, spijkerpoepen, ballengooien en meer. Zondagmiddag spelen de jongens van de B1-jeugd bovendien hun allereerste wedstrijd ooit.

De vereniging ontstond in 1997 uit de clubs Vlugheid & Kracht (V&K) en Sparta. Beide clubs hebben een geschiedenis die teruggaat tot de jaren dertig van de vorige eeuw.