Droom ernstig zieke Tamara komt uit: 'Nu gaat het echt beginnen'

De koffers zijn al ingepakt. (Foto: Susanne Evers/RTV Noord)

De koffers zijn ingepakt. Morgen kan de wens van de ernstig zieke Tamara Postema uit Marum eindelijk in vervulling gaan. 'We kijken van dag tot dag hoe het gaat, maar ik heb er heel veel zin in', vertelt ze in Expeditie Grunnen.

De 24-jarige Tamara heeft uitgezaaide borstkanker en onderging de afgelopen tijd chemotherapie. Op dit moment gaat het goed en dus mag ze van de dokters op droomreis naar Canada. Het is allemaal mogelijk dankzij de inzet van het Westerkwartier. Poetsbeurt Om familie in Canada te bezoeken was 15.000 euro nodig. Dat bedrag kwam er, dankzij meerdere acties. Overal in het Westerkwartier probeerden vrienden afgelopen zomer geld bij elkaar te krijgen. Een van de acties was het wassen van auto's. Ook de bus van Expeditie Grunnen kreeg een poetsbeurt voor het goede doel.

In Canada wil Tamara in ieder geval de watervallen bezoeken. 'Het is er nu zelfs zo'n 25 graden', vertelt ze enthousiast. Kop koffie De familie van Tamara is erg blij met alle hulp en steun die ze hebben gekregen: 'Gisteren kwam er nog een mevrouw een envelop met 20 euro brengen', illustreert een vriendin van de familie: 'Voor de koffie op Schiphol, zei ze.' Het vliegtuig vertrekt maandagochtend rond tienen. 'Dan gaat het echt beginnen, maar m'n koffer is al ingepakt', lacht Tamara. Lees ook: - Geldinzamelingsactie voor vrouw die aan borstkanker lijdt is geslaagd

