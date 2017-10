Marcel Nieuwenweg heeft een nieuw chickie

(Foto: Susan Evers/RTV Noord) (Foto: Susan Evers/RTV Noord)

RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg heeft een nieuw chickie. Dat is te zien op een kalender met daarop bekende Groningers die in november uitkomt. De opbrengst hiervan gaat naar het Ronald McDonaldhuis in Groningen.

Onder andere zangeres Davine en presentator Marcel Nieuwenweg poseerden zondag voor de kalender, waarvoor Edwin Pasveer in Edwin op Noord het initiatief nam. Expeditie Grunnen nam zondag een kijkje. Kriebelen Een wandelend blad en zoals gezegd een kip maakten deel uit van de shoot in Doezoo in Leens. 'De pootjes van die wandelende bladeren kriebelden als een gek', lacht Nieuwenweg als hij op de gevoelige plaat is vastgelegd.



Over twee weken volgt nog een shoot, gedaan door Deborah Roffel. Op de kalender verschijnen onder andere Jan Henk de Groot, Edwin Pasveer en oud-FC Groningen-speler Evgeniy Levchenko.



De Groningse kalender ligt in november 2017 in de winkels.