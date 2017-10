Kromowidjojo weer twee keer afgetroefd door Sjöström

Ranomi Kromowidjojo moest bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Hongkong zondag opnieuw twee keer haar meerdere erkennen in Sarah Sjöström.

De Zweedse troefde de Groningse oud-olympisch kampioene eerst af op de 100 meter vrije slag. Sjöström won in 51,99, Kromowidjojo pakte het zilver in 52,53.

Weer zilver

Sjöström was daarna de beste op de 50 vlinder in 24,62. Kromowidjojo eindigde ook hier met een zilveren plak in 25,46.

Zaterdag werd Kromowidjojo ook al twee keer door Sjöström verslagen. Toen won de Zweedse zowel op de 50 meter vrije slag als op de 100 meter vlinder van de zwemster uit Sauwerd.

