Kim Polling is Nederlands kampioen judo

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen is zondag in Almere Nederlands kampioen geworden in de klasse tot 70 kilo. In de finale versloeg ze Natascha Ausma.

Polling was de eerste ronde vrij geloot en plaatste zich na overwinningen op Melissa Loen en Evelien Berndsen voor de eindstrijd.

Het was de derde Nederlandse titel voor Polling. De laatste keer was in 2011.

Meer Gronings succes

In de klasse boven de 78 kilo was er een zilveren medaille voor de Merel Barkman uit Groningen. In deze klasse ging het brons naar de 16-jarige Marit Kamps van Judoschool Veendam. De Nederlandse titel in deze klasse ging naar Guusje Steenhuis.

Brons was er ook voor Eva Barkman uit Groningen in de klasse tot 78 kilo. Bij de heren was er een bronzen plak voor Tom Boneschansker in de klasse tot 90 kilo. Hier ging de nationale titel naar Frank de Wit

