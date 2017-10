Veerkrachtig GHHC pakt eerste punt na geslaagde inhaalrace

(Foto: Jacob Gunter)

Na vier opeenvolgende nederlagen is het de hockeysters van GHHC zondag eindelijk gelukt om het eerste punt in het nieuwe seizoen te pakken. Op eigen veld werd in de slotfase een 3-0 achterstand tegen Huizen omgebogen in een 3-3 gelijkspel.

Fouten Na een doelpuntloze eerste helft kwam het duel in de tweede helft volledig tot leven. Door twee grote verdedigingsfouten kwam GHHC op een 2-0 achterstand. Amber Folmer en Iris Aalbers straften dit slordige spel effectief af. Bizarre slotfase Toen Gitte Michels vijf minuten voor tijd de derde treffer voor Huizen scoorde uit een strafcorner, leek het duel gespeeld. In een bizarre slotfase wist de thuisploeg met tien speelsters alsnog een punt uit het vuur te slepen. Twee goals Nadat Lea Albrecht met een gele kaart aan de kant moest gaan zitten was het vier minuten voor tijd Susan Keuning die uit een tip-in de 3-1 maakte. In de absolute slotfase stond Anne van Erp op en scoorde binnen enkele minuten twee keer. Ontsnapping Een minuut voor tijd scoorde ze de aansluitingstreffer uit een strafcorner en in de toegevoegde allerlaatste seconden van de wedstrijd was het opnieuw Van Erp die uit een strafcorner de gelijkmaker op het scorebord schoot. Een miraculeuze ontsnapping voor de ploeg van coach Marc Materek. Stand GHHC is voorlaatste in de hoofdklasse met één punt uit vijf wedstrijden. Lees ook: GHHC lijdt vierde nederlaag op rij in Amstelveen