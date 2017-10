Lycurgus verovert Supercup ten koste van Orion

Coach Arjan Taaij is blij (Foto: JKBeeld)

De volleyballers van Lycurgus hebben de eerste prijs van het nieuwe seizoen binnen. In de eigen topsporthal van het Alfa-college werd zondagmiddag Orion in de strijd om de Supercup met 3-1 verslagen.

Derde keer op rij

De setstanden in Groningen waren 25-20, 20-25, 25-20 en 25-22. Het was voor de derde keer op rij dat Lycurgus aan het begin van het seizoen de Supercup wist te winnen.

Twee aces

De ploeg van coach Arjan Taaij begon meteen goed aan de wedstrijd. Bij een 17-13 stand in de eerste set was het beslissende gaatje geslagen. Met twee aces op rij besliste uitblinker Stijn van Schie de eerste set.

Setverlies

In de tweede set knokte de tegenstander uit Doetinchem zich terug in de wedstrijd. Het liep minder aan de kant van Lycurgus en Orion profiteerde hier optimaal van. Bij een tussenstand van 22-16 was de set definitief uit zicht voor de thuisploeg.

Initiatief

Lycurgus herpakte zich en greep in de derde set het initiatief terug. Van Schie en Kooistra maakten op beslissende momenten de punten. Met Ghanbari aan de opslag werd de set definitief gewonnen voor de Groningers.

Beslissing

Ook in de vierde set bleef de thuisploeg constant aan de goede kant van de score. Orion bleef wel goed bij en kwam terug tot 19-19. Na een time-out van coach Taaij pakte Lycurgus goed door. Van 24-20 werd het nog 24-22, maar na een mooie rally besliste routinier Kooistra met een harde klap dit duel.

