Expeditie Grunnen: Droom zieke Tamara gaat in vervulling

Ze weet niet hoelang ze nog te leven heeft, maar maandag gaat haar droom in vervulling. Dan vliegt Tamara Postema (24) naar Canada om familie op te zoeken en vakantie te vieren. Hoe gaat het met haar? Dat zie je in Expeditie Grunnen.

'Heel bijzonder', noemt Tamara de reis zelf en de manier waarop die tot stand kwam. Het Westerkwartier kwam voor haar in actie en zamelde maar liefst €15.000 in. De koffers heeft ze inmiddels al gepakt en in Canada kijkt ze van dag tot dag hoe het gaat. Expeditie Grunnen zwaaide Tamara en haar familie uit.

Verder in deze uitzending:

- Hoe vergaat het de deelnemers van de Borgerswold Classic?

- Handbalvereniging V&S Groningen viert haar twintigjarig jubileum

- De toeter in de bus werkt niet helemaal zoals het hoort...

- Marcel Nieuwenweg gaat uit de kleren voor kalendershoot

- Komt Paula wel thuis van haar fietstochtje?

De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

