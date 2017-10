Be Quick geklopt door kopbal in slotfase

Be Quick 1887 heeft de stijgende lijn na de 1-0 zege vorige week tegen Jong de Graafschap niet door kunnen zetten. Zondag ging de thuiswedstrijd tegen EVV uit Echt met 1-0 verloren. De winnende treffer viel vijf minuten voor tijd uit een corner.

Vrij inkoppen

Door een ongelukkige botsing kwamen twee Be Quick verdedigers ten val. Hierdoor stond invaller Paul Schröders helemaal vrij bij de tweede paal en kon de bal eenvoudig langs doelman Robert Smit koppen. In de slotfase trad Smit nog twee keer handelend op en voorkwam met goede reddingen dat de nederlaag groter zou zijn uitgevallen.

Betere ploeg

In de eerste helft was Be Quick de betere ploeg en kreeg twee opgelegde kansen. Eerst was het Rick Wiersma die met een goede actie alleen op de doelman van EVV, Michel Vercruysse af kon gaan, maar hij schoot voorlangs.

Lobje gaat over

In de 34e minuut zag Thomas Careman dat Vercruysse te ver voor zijn doel stond. Zijn lobje zeilde echter over het Limburgse doel heen. Zo vergat de ploeg van coach Kevin Waalderbos de kansen te benutten.

Te passief

Na de pauze kroop EVV nog verder in de verdediging. De Groningers gingen hier niet goed mee om. Er werd te passief gevoetbald en er waren te weinig loopacties naar voren. Veel kansen werden er dan ook niet meer gecreëerd. Tot overmaat van ramp ging het dus vijf minuten voor tijd nog mis voor de thuisploeg en gingen de gasten met de drie punten terug naar Limburg.

Ranglijst

Be Quick zakt door deze ongelukkige nederlaag naar de dertiende plaats in de derde divisie met zes punten uit zes wedstrijden. Aanstaande zaterdagavond wacht de uitwedstrijd in Oldenzaal tegen de nummer zestien Quick'20.

Lees ook:

Be Quick wint nipt van Jong de Graafschap