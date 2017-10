De A28 tussen Groningen en Assen is momenteel dicht. Bij Vries zijn zondagmiddag meerdere auto's op elkaar gebotst.

Na het ongeluk ontstond er al snel een file van enkele kilometers. In eerste instantie was er één rijstrook dicht, later is de hele weg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Of er gewonden zijn, is niet bekend.