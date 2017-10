De A28 tussen Groningen en Assen is zondagmiddag een tijd afgesloten geweest na een ongeval. Daarbij raakten drie mensen gewond.

De vrouw en twee kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet duidelijk.

File

Na het ongeluk, ter hoogte van Vries, ontstond er al snel een file van enkele kilometers. In eerste instantie was er één rijstrook dicht, later is de hele weg afgesloten. Rond kwart over zes was de weg weer vrij.