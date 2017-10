Donar maakt zich op voor stunt in Madrid

Reizen, als toeschouwers bij kijken de sterren van Real Madrid Basketbal en trainen. Zo zag de eerste dag van de basketballers van Donar eruit in de aanloop naar de wedstrijd tegen Estudiantes.

Maandagavond om half negen speelt het team van Erik Braal de return in de derde voorronde van de Champions League tegen de Spanjaarden. De stand is na het eerste duel gelijk, 76-76.

Stunt van jewelste

Dat resultaat was een stunt van jewelste in het Kalverdijkje in Leeuwarden. En er waren zelfs kansen op een overwinning vond Braal. De coach had daarin gelijk. Het betekent volgens hem dat er in het Madrileense Wizink Center ook volop kansen liggen.

Spelers, staf en begeleiding zaten zondag om half zeven klaar in dezelfde basketbaltempel als waar het maandag basketbalgeschiedenis kan schrijven. Daarna werd er getraind in een ietwat kleinere zaal met elf spelers. De geblesseerde Arvin Slagter is achtergebleven.

Een prima verlopen dag voor de regerend landskampioen in de Spaanse hoofdstad.

Lees ook:

- Donar speelt zonder Slagter in Madrid

- Donar levert topprestatie met gelijkspel tegen sterke Spanjaarden