Bijzonder hoogleraar krimp loopt 'stage' op provinciehuis: 'Dit probleem wordt steeds meer onderkend'

De gevolgen van krimp worden op den duur steeds meer zichtbaar in onze samenleving. Dat betoogt Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid.

Bock was vorige week te gast op het provinciehuis in de stad Groningen. Tijdens een 'stage' van een week ging ze aan het Martinikerkhof op zoek naar de methode die de provincieambtenaren inzetten om krimp te bestrijden.

Onder de indruk

Ze is onder de indruk van de aanpak van het provinciehuis. 'Wat me opvalt is dat krimp hier echt op inhoudelijk niveau wordt besproken', stelt ze. 'Dat is goed, want krimp is een bestaand probleem en dat probleem wordt ook steeds meer onderkend. De gevolgen moeten we opvangen en de krimp moeten we proberen te bestrijden.'

Volgens Bock heeft krimp gevolgen voor de samenstelling van de bevolking in Groningen. 'Je krijgt een concentratie van bepaalde groepen die sociaal kwetsbaar zijn. Deze groepen zijn minder in staat om initiatieven te ontwikkelen om bepaalde voorzieningen in stand te houden.'

Ruimte voor iets nieuws

Maar Bock geeft aan dat krimp niet alleen nadelige effecten heeft. 'Er ontstaat ook ruimte voor iets nieuws', vervolgt ze. 'Als je naar de woningbouw kijkt bijvoorbeeld. Je kunt ervoor kiezen om oude huizen te slopen en juist te investeren in woningen die nog wel goed zijn. Daarnaast kun je investeren in nieuwe, duurzame woningen. Deze mogelijkheden ontstaan daar waar je toch moet ingrijpen als gevolg van de krimp.'

Niet onderschatten

Krimp mag dan ook niet worden onderschat, zo denkt Block. 'Het probleem is groot genoeg om er iets tegen te doen. Kijk naar de stad Groningen. De stad groeit, is rijk en dat is mooi, maar het is zaak dat ook het ommeland gaat profiteren. Want als dat gebeurt, voegt dat ook waarde toe aan de stad.'

