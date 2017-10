Gronings karttalent grijpt naast Nederlandse titel

(Foto: Twitter/TeamSport Karting)

Karttalent Mark van der Kamp uit Ter Apel is er zondag in het Belgische Genk net niet in geslaagd om Nederlands kampioen te worden in de categorie 2takt. De 14-jarige van der Kamp kwam twee punten tekort.

Rookies Hij moest de titel in het klassement voor de rookies (12 tot en met 15 jaar) laten aan Mike van Vught uit Wognum. De race op het circuit in Genk was de laatste van een serie van acht raceweekenden. Voorafgaand aan deze laatste race stond van der Kamp nog bovenaan in het klassement.