Hennis biedt excuses aan aan nabestaanden Mali-militairen

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft contact gehad met de nabestaanden van de omgekomen Mali-militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit de stad Groningen.

In de gesprekken heeft Hennis haar excuses aangeboden voor de gebeurtenissen in Mali.

Materiaal deugde niet

Hoving en Roggeveld kwamen vorig jaar in Mali om het leven bij een mortierongeluk. Deze week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een vernietigend rapport over de gebeurtenissen.

Het materiaal deugde niet en defensie had dat kunnen en moeten weten. Ook zijn er fouten gemaakt bij de verzorging van een derde Groningse militair, die bij het ongeluk zwaargewond raakte.

Menselijke kant

Hennis nam na het verschijnen van het rapport vrijdagavond contact op met de nabestaanden. 'Ze heeft gezegd dat het haar verschrikkelijk spijt dat het allemaal zo gelopen is. Laat ik het zo stellen: ze heeft haar menselijke kant getoond, maar dat verandert niets aan hoe wij erover denken. We blijven bij wat we hebben gezegd', laat Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving weten.

De nabestaanden hebben advocaat Michael Ruperti in de arm genomen. Ze overwegen een rechtszaak tegen Defensie aan te spannen. Ze vinden de gemaakte fouten onvergeeflijk.

