Het treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost ligt maandagochtend de eerste uren nog stil.

Dit komt doordat de werkzaamheden bij de nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn langer duren dan gepland.

De verwachting is nu dat het werk rond 8.30 uur is afgerond. Tot die tijd rijden tussen Groningen en Buitenpost bussen in plaats van de Arriva-treinen. Passagiers moeten rekening houden met een langere reistijd van maximaal een uur.

