'Dit schiet niet op. Ik ga maar thuiswerken'

Wachten en nog eens wachten. Voor de tientallen treinreizigers in Zuidhorn is het maandagmorgen geen pretje. De spoorbrug ligt eruit waardoor bussen van Arriva het vervoer richting Stad en Friesland moeten verzorgen.

Maar er zijn veel te weinig bussen. De reizigers staan morrend bij de halte nadat de deuren van de overvolle bus voor hun neus is dicht gedaan. 'Dit is al de tweede bus die voor mij weggaat', zegt een meisje dat naar de Stad moet. Ze kan er nog om lachen maar toch als een boer met kiespijn.

Een vrouw moet naar haar werk in Leeuwarden. Ze staat al meer dan een half uur te wachten. 'Er zijn gewoon te weinig bussen. Ze hebben er kennelijk geen rekening mee gehouden. Volgens mij zouden de werkzaamheden aan de spoorbur zondag al klaar zijn, maar dat is dus niet zo. Ik ga maar thuiswerken want dit schiet echt niet op', verzucht ze.

