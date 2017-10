Rondje Groningen: welke nummers trekken jou de 4 Mijl door?

Het is weer maandag en bij een verse start van de week hoort om 21.00 uur natuurlijk de eerste Rondje Groningen van deze week. Vandaag uit Stad en Ommeland: is Groningen aardbevingsverslaafd?

1) Pol=vol

National Geographic-dierenkenner Dr. Pol komt zondag in MartiniPlaza. Maar als je dat nu pas ontdekt, ben je te laat.



2) Robben haalt uit

Coach Carlo Ancelotti is nog maar een paar dagen weg bij Bayern München, maar Arjen Robben schijnt hem nu al een flinke trap na te hebben gegeven.

3) Drukte door getimmer aan de Ringweg

Groningen Bereikbaar waarschuwt er al een tijdje voor: het wordt de komende tijd druk in Stad. Om de hoek bij RTV Noord en het Noordlease Stadion is dat al goed merkbaar.

4) Aardbevingsverslaafd?

Stadjer Hans Boelens verbaast zich erover: hoe kan Groningen nu naar aardwarmte willen boren in bevingsgebied. Is de provincie soms verslaafd aan aardbevingen?, vraagt hij zich af.

5) Nieuwe game, nieuwe kansen

In de voetbalsport veranderen de regels maar zelden. Voor FC Groningens e-sporter Absalom Warkor is dat anders. Een nieuw jaar betekent een nieuwe FIFA-voetbalgame, mét veranderingen.

6) Iedereen tegen, toch doen

Niet iedereen vindt de keuze van de gemeente Groningen om fietsers voorrang te geven op het kruispunt Eikenlaan, even 'aimabel'. Op zijn zachtst gezegd...

7) Aardig puntje, hoor

Donar balt vanavond in de Champions League-voorrondes tegen Madrid. Brandyn Curry liet in de training alvast een aardig punt zien, misschien wel ter viering van zijn verjaardag vandaag.

8) Keurige heren

Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela vierde zaterdagavond zijn 85-jarige bestaan met een concert in de Grote Kerk in Wildervank. Jasje dicht, dasje goed: de heren stonden er keurig bij.

9) Stampend de 4 Mijl door

Van koormuziek naar hardloopmuziek: tijdens welke nummers loop jij de 4 Mijl met gemak uit? Geef het door aan RTV Noord onder deze video of onder ons Facebookbericht morgen. De nummers komen terecht in een gezamenlijke Spotify-lijst.

10) Aliens in Drenthe?

De Groningse fotograaf Droninger kwam dit bijzondere tafereel tegen in de bossen bij Gieten. Zijn de marsmannetjes neergestreken in Drenthe?

11) Komt de mooiste mensfoto uut Grunn?

Over mooie foto's gesproken. Kars Tuinder uit Stad is genomineerd voor de National Geographic Fotowedstrijd 2017 in de categorie mens. Dit is zijn foto - en stemmen voor de publieksprijs kan hier.

12) En dan nog even...

Voor als je hem gemist hebt bij Expeditie Grunnen of op Dumpert, of vandaag op Sikkom: kippenboer Frederik de Wijk en presentator Rob Mulder krijgen de slappe lach...

Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Lees hier de vorige edities