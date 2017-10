SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad

Het risico op eventuele aardbevingen door het aardwarmteproject van de gemeente Groningen wordt stelselmatig onderschat. De projectorganisatie WarmteStad heeft te weinig verstand van zaken. Bij Warmtestad is het 'integraal risicobesef' onvoldoende.

Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen in een brief aan de minister van Economische Zaken.

Meer kritiek

Daar blijft de kritiek van het SodM niet bij. 'Door gebrek aan expertise kan goed opdrachtgeverschap onvoldoende ingevuld worden. Hierdoor wordt de inhoudelijk slechte kwaliteit van sommige rapporten niet onderkend. SodM vindt dit een project-risico en daardoor ongewenst, zeker gezien de nabijheid van het gasveld.'

Beoordelen

Het Staatstoezicht moet de minister vertellen of de gemeente en Warmtestad door mogen met het project. Dat mag voorlopig, adviseert het SodM, maar alleen om in de tussentijd een Seismische Risico Analyse te maken. Het SodM moet die analyse hebben om te kunnen beoordelen hoe groot de kans op aardbevingen is.

Eerder

Zo'n Seismische Risico Analyse hoeft normaal gesproken pas veel later in het project. Maar omdat de plek van de boring vlak naast het Groninger gasveld ligt, wil het SodM nu al duidelijkheid over het risico op aardbevingen. SodM-woordvoerder Paul Trienekens: 'Dit is voor ons reden om het eerder te vragen.' Dat is in april ook al gebeurd.

Verlengen

De gemeente Groningen is er volgens het advies wel mee bezig, maar het rapport is nog niet af. Wat het SodM betreft krijgen gemeente en Warmtestad daar de tijd voor en verlengt de minister de opsporingsvergunning. 'We hebben dit project nog nooit eerder kunnen toetsen op seismische activiteit. Daar wachten we dus op.'

Kanttekeningen

De vergunning voor het project ligt nu nog bij de gemeente. De vergunning moet hierna naar WamteStad gaan, maar dat mag van het SodM nog niet. 'Mede gezien de kanttekeningen bij de huidige projectorganisatie.'

Definitief advies

Als de risico-analyse klaar is, komt het SodM met een definitief advies aan de minister over of er daadwerkelijk naar aardwarmte mag worden geboord. Vorige week maakte de gemeente zelf al bekend dat het project sowieso een half jaar vertraging oploopt.

Wat is het aardwarmteproject?

WarmteStad is opgericht in 2014 door de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. WarmteStad moet er mede voor zorgen dat Groningen in 2035 energieneutraal is. Op het Zerniketerrein wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Daarin wordt heet water opgevangen. De warmte uit dat water wordt naar boven gepompt met als doel duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.

