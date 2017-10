Lopend Vuur: Soaps: heerlijk!

Net5 begint vanavond met een nieuwe soap op de Nederlandse televisie. 'De Spa' wordt iedere avond uitgezonden om 22.30 uur en is daarmee de eerste late-night soap.

Van de serie, die zich afspeelt bij een luxe welnesscomplex, zijn in eerste instantie honderd afleveringen gemaakt.

RTL4 zendt nog dagelijks 'Goede Tijden, Slechte Tijden' uit. Nog altijd kijken er meer dan een miljoen mensen per avond naar. Eerder hadden we in Nederland ook 'Onderweg naar Morgen' en 'Goudkust'. Ook de buitenlandse series als 'The Bold and the beautiful' en 'As the world turns' werden door velen gevolgd.

