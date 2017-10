Advocaat nabestaanden Mali-militairen: 'We wachten op gesprek Defensie'

De nabestaanden van Kevin Roggeveld uit Groningen en Henry Hoving uit Winschoten gaan maandag om de tafel met advocaat Michael Ruperti, die ze in de arm hebben genomen.

Roggeveld en Hoving kwamen vorig jaar om het leven bij een ongeluk met een mortiergranaat tijdens de militaire missie van Nederland in Mali. Uit het vorige week verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat het ongeluk te wijten is aan grove nalatigheid van het ministerie van Defensie.

Strategie

Ruperti wil niet zeggen welke strategie hij wil hanteren in de komende rechtszaak tegen Defensie: 'Dat doe ik nooit. Maar ik hoop dat het niet al te lang gaat duren. Er staat nog geen afspraak voor een gesprek met Defensie gepland. Maar als er een uitnodiging komt, dan staan wij daarvoor open.'

Kamerdebat

Het rapport van de OVV heeft verantwoordelijk minister Hennis in politieke problemen gebracht. Dinsdag debatteert zij met de Kamer over het rapport. Insiders verwachten dat zij zal opstappen.

Rust

Ruperti: 'Wij zijn beslist niet uit op het aftreden van de minister. Dat debat laten wij aan ons voorbij gaan. Voor de nabestaanden geldt deze week mediastilte. Zij willen nu met rust gelaten worden'.

Gewonde militair

Bij het ongeluk in Mali raakte een derde militair uit Groningen zwaargewond. Over de medische behandeling die hij na het ongeluk kreeg, worden in het OVV-rapport ook harde noten gekraakt. Ruperti: 'Hij heeft tot nu toe geen contact met mij opgenomen, maar wat niet is, kan komen'.

Ruperti is momenteel ook de advocaat van een groep commando's die een zaak willen aanspannen tegen Defensie. In het verleden stond hij ook andere (oud-)militairen bij. Helemaal toevallig is dat niet: Ruperti was in het verleden zelf werkzaam bij het leger en veteraan.

