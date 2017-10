Leerlingen noemen kindcentrum 'Marciaborg'

De projectnaam was 'Kindcentrum Baflo/Rasquert', maar dat was niet aansprekend genoeg. Vanochtend werd de nieuwe naam onthuld: 'Marciaborg'.

Het kindcentrum in Rasquert in aanbouw biedt ruimte aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, sportclubs en verenigingen.

Zelf gekozen

Kinderen van de scholen Noordewier, Ichthus en peuterspeelzaal Kids2B onthulden het bouwbord samen met wethouder Harmannus Blok. De naam hadden ze eerder al zelf gekozen. Een speciale commissie heeft een aantal namen geselecteerd, maar de leerlingenraden van de scholen mochten kiezen.

De onthulling was ook gelijk het startsein voor de bouw. Want waar nu nog een grasveld en een groot gat zijn, verrijst over een jaar het nieuwe centrum. Over twee weken wordt de eerste paal geslagen.

