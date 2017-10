Stad verrast door harde kritiek SodM over aardwarmte

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) wist niet dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) twijfels had over de organisatie van WarmteStad. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten.

Het SodM kraakt projectorganisatie WarmteStad. Er zou onvoldoende kennis zijn over de risico's van het aardwarmteproject. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat.' Dat schrijft het staatstoezicht in een brief aan de minister van Economische Zaken.

'Nieuw voor ons'

'De harde kritiek op de organisatie is nieuw voor ons. Wij gaan die kritiek bekijken en ons verder beraden op een reactie. Dat is voor nu onze reactie', aldus de woordvoerder van Mattias Gijsbertsen (GroenLinks).

