'Een boer had 50 mensen op het erf en dat op een doordeweekse dag'

Fier stonden ze maandenlang te pronken op of aan de dijk. Maandag worden ze vakkundig gesloopt: de kunstwerken langs de Groninger zeekust. van zestien internationale kunstenaars, die zelf ook met overstromingen te maken hebben gehad.

De kunstwerken stonden er in het kader van driehonderd jaar Kerstvloed, de grote springvloed in december 1717 die bijna heel Groningen wegspoelde.

Veel bekijks

De werken met soms immense afmetingen trokken veel bekijks. Curator Merijn Vrij blikt met veel plezier terug op de expositie. 'Mensen konden de route gratis langs. Dat was ook de bedoeling. Nou dat hebben we geweten. Ik sprak een boer in Den Andel. Die had soms wel vijftig mensen op zijn erf. En dat op een doordeweekse dag'.

Trots

Vrij roemt de kunstenaars die er een waar spektakel van hebben gemaakt. 'We zijn trots met z'n allen op dit succes'.

Wassende water

Maandag wordt hard gewerkt om de kunstwerken te verwijderen. Veel zal voor de eeuwigheid verdwijnen, net als driehonderd jaar geleden toen het wassende water alles op z'n weg over Groninger land verwoestte.