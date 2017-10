'Hij ging naar het ziekenhuis voor een knie-operatie en kwam terug met een dwarslaesie'

'Ik bracht mijn man vorig jaar naar het Martiniziekenhuis voor een knie-operatie en ik kreeg hem terug met een dwarslaesie.'

Opgesloten in zijn lichaam

Greetje Klok is nu ruim een jaar mantelzorger van haar man. Hij heeft een hoge dwarslaesie en kan alleen zijn hoofd nog bewegen. 'Henk zit letterlijk in zijn lichaam opgesloten. Ons hele leven is sinds de operatie 180 graden gedraaid.'

'We zijn beide geen zeurkousen, zegt Henk met een glimlach. Maar accepteren? Nee, dat lukt nog niet helemaal maar ik doe mijn best. Soms slepen kleine lichtpuntjes mij door de dag heen.' Zo heeft hij sinds kort een elektrische rolstoel, die hij met zijn kin kan bedienen. Ook kan hij daarmee bijvoorbeeld de televisie aanzetten en met zijn familie bellen.

Gevallen onder de douche

Een dag na de operatie viel Henk tijdens het douchen van zijn krukje. Hij kwam met zijn hoofd op de vloer terecht. Daar heeft hij ongeveer zeven minuten gelegen, totdat een verpleegkundige hem vond. Bij het wakker worden kon Henk ineens zijn lichaam niet meer bewegen. Diagnose: een dwarsleasie.



Rechtzaak

Of Henk tijdens zijn val de dwarslaesie opliep is onduidelijk. 'We zijn nog bezig met een rechtszaak, maar willen daar op dit moment nog niet teveel over kwijt. Dat leek onze advocaat op dit moment beter', legt Greetje zichtbaar strijdlustig uit.



Leven op z'n kop

Het ongeluk heeft niet alleen zijn weerslag op Henk, maar ook op het leven van Greetje. Dat merken ook haar vriendinnen, Jenny Stel en Tineke Menzinga. 'Wij missen ons loopmaatje. Sinds het ongeluk loopt Greetje nauwelijks meer met ons.' De vriendinnen snappen dat Greetje zich opoffert. Ze zien dat ze het lastig vindt om haar man alleen te laten. 'Hij kan niet eens zelfstandig een glas water drinken', zegt Jenny.



Kruipend de finish over

'Wij willen graag nog een keer samen de 4Mijl lopen. Als vriendinnenclubje, net als vroeger', leggen de beide dames uit. En dat willen ze samen doen met Greetje, ook al heeft ze nauwelijks getraind. 'Al moeten we kruipend de finish over, we slepen haar er door heen.'

Geld ophalen voor rolstoelfiets

Tineke en Jenny lopen de 4Mijl met een boodschap. Ze willen graag geld ophalen voor Henk. Voor een rolstoelfiets. 'Zo eentje die Greetje aan haar fiets kan monteren', zegt Tineke.

'Met een rolstoelfiets wordt Henk zijn wereld weer wat groter en kunnen ze samen op de fiets naar buiten. Net als vroeger'.