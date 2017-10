Winsumer Glazenhuis neemt adempauze

Winsumer Glazenhuis in 2014 (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Na vijf edities waarbij Stichting Het Winsumer Glazenhuis geld heeft ingezameld voor lokale goede doelen, zoals verpleeghuis de Twaalf Hoven, Hertenkamp De Borgstee en zwembad De Hoge Vier, vindt het bestuur het tijd voor een adempauze.

Dit betekent dat er rond Kerst en Oud en Nieuw dit jaar in Winsum geen glazen huis staat.

Nieuw format

'Maar', benadrukt het bestuur, 'dit wil niet zeggen dat we het bijltje er bij neergooien. Sterker nog, we willen een nieuw format met frisse ideeën.' Waarschijnlijk gaat het vernieuwde Winsumer Glazenhuis plaatsvinden in de zomer.

Meedenken

Het bestuur vraagt inwoners van Winsum mee te denken over een nieuwe formule. Voorstellen kunnen worden ingediend via de mail, Facebook of Twitter.

