Politieke kopstukken zetten vaart achter DAL-fusie

Een aantal politieke kopstukken van lokale partijen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum wil meer vaart zetten achter de herindelingsprocedure.

Op 16 november nemen de drie gemeenteraden een intentiebesluit om het fusieproces voort te zetten. Een groot aantal van de fractievoorzitters wil die tussenstap overslaan. 'Loppersum heeft zich al uitgesproken voor DAL', zegt fractievoorzitter Geert-Jan Reinders van Loppersum.

Voorkomen

Ook VVD-fractievoorzitter Arie Heuvelman uit Delfzijl wil vaart maken. 'We moeten dit voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 aftikken', zegt hij. Volgens fractievoorzitter Cees van Ekelenburg van D66 Appingedam komen sommige partijen anders met een eigen verhaal om zelfstandig te blijven. 'Dat moeten we voorkomen.'

Regie in eigen hand

Reinders vindt dat de raden op deze manier ook weer de regie in handen moeten krijgen. 'De drie colleges hebben voor ons besloten dat we in november eerst een intentiebesluit moeten nemen. Wij voelen ons als raad daardoor buitenspel gezet.'

Voorstel

De fractievoorzitters willen daarom een voorstel uitwerken om in november al een besluit te nemen over de Ahri-procedure. Die procedure is wettelijk gezien nodig om het omvangrijke herindelingsproces te begeleiden.

Einddatum

Hoe het voorstel eruit komt te zien is nog onduidelijk. Volgens van Ekelenburg moet er goed over de inhoud worden nagedacht. 'Als we de Ahri-procedure willen starten, moeten we ook een einddatum hebben. Daar verschillen we nog van mening over', zegt Van Ekelenburg.

Uitstel tot 2022

De gemeenten kunnen op z'n vroegst per januari 2020 fuseren. Sommige partijen willen dat uitstellen tot 2022, zodat de gemeenteraden na de verkiezingen in 2018 hun volledige raadsperiode kunnen uitdienen.

Speciale vergadering

Hoe dan ook staat de herindeling in de drie raden op de agenda tijdens de speciaal ingelaste vergadering van 16 november. Het is afwachten of er dan een intentiebesluit wordt genomen of dat ze het over de Ahri-procedure gaan hebben.

Huwelijk

In Delfzijl en Loppersum zijn de verhoudingen al bekend. Zij gaan voor een DAL-huwelijk. In Appingedam houden de collegepartijen CDA en Gemeentebelangen Appingedam hun kruit nog droog.

