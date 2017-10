'We hopen dat er rechtvaardig geoordeeld wordt'

Op de publieke tribune zo'n veertig sympathisanten. Voor Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl is het in de rechtbank in Assen spannende dag. Hij heeft de NAM en de Staat aangeklaagd omdat de schade aan zijn huis niet wordt afgehandeld en betaald.

Al drie jaar lang is Zwarberg aan het touwtrekken met de NAM over de schade an zijn woning in Termunterzijl. het huis zit vol scheuren. Volgens Zwarberg door de gaswinning. Volgens de NAM, die zich ondermeer baseert op rapporten van het inmiddels omstreden bureau Witteveen en Bos, zegt dat er heel andere oorzaken zijn.

Huurhuis

Zwarberg, die nu met zijn vrouw Hillie in een huurhuis in Termunten zit, is het getouwtrek na drie jaar zat. 'De een zegt dat aan slappe grond ligt, de ander dat het komt omdat mijn vrouw de was op zolder ophangt en weer een ander zegt dat de fundering niet goed is'.

150 jaar

Volgens Zwarberg was er 150 jaar niks aan de hand met zijn huis en nu sinds een paar jaar de ellende pas begonnen. Voor hem is één en één en twee. Maar de rechtbank moet tenslotte het oordeel vellen.

Kritische vragen

'De rechter stelde kritische vragen. Je zag de NAM worstelen met de antwoorden. Ik hoop echt dat er een rechtvaardig oordeel komt', aldus Zwarberg.

Zwarberg zal dat op zijn vroegst over zes weken weten.