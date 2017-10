Stad houdt spoeddebat over fietskruispunt Eikenlaan

Het fietskruispunt bij de Eikenlaan (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

SP, 100% Groningen en Partij voor de Dieren hebben een spoeddebat aangevraagd over de verkeerssituatie bij de Eikenlaan in de stad Groningen. Het debat wordt woensdagmiddag gehouden. Sinds een maand hebben fietsers voorrang op automobilisten die over de Eikenlaan rijden. Veel studenten rijden over het fietspad richting Zernike. De nieuwe verkeerssituatie zorgt voor veel onvrede bij mensen

. Zo ontstaan er files, onoverzichtelijke situaties en hebben lijnbussen veel vertraging. Spoeddebat De politieke partijen die het spoeddebat hebben aangevraagd willen weten wat het gemeentebestuur van de huidige situatie vindt en eventueel bereid is om maatregelen te nemen. Proef van twee maanden De situatie op de Eikenlaan is een proef die twee maanden duurt. Over een maand zou die proef dus op zijn einde lopen. Wethouder Paul de Rook (D66) liet eerder al weten niet van plan te zijn om de evaluatie naar voren te halen. Volgens hem moesten weggebruikers eerst vooral wennen aan de nieuwe situatie. De straatverlichting wordt wel aangepakt. Lees ook: - 'Zo snel mogelijk verkeersregelaars en tunnel bij fietskruising Eikenlaan Stad'

