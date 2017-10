Van wie is de trouwring uit de giertank?

Zeventienduizend keer gedeeld, meer dan 1500 likes en bijna tweeduizend reacties. De zoektocht van boer Bram Hamminga uit Zuidbroek naar de eigenaar van een trouwring neemt buitenproportionele vormen aan.

Hamminga vond vorige week bij het schoonmaken van de giertank in het allerlaatste vieze drabberig restje een trouwring. Een trouwring met de inscriptie Dini 28-07-1960.

Niet gevonden

De Zuidbroekster boer dacht via Facebook een poging te wagen om de eigenaar te achterhalen. Die zoektocht werd massaal opgepakt. Desondanks is de man van de ring nog steeds niet gevonden.

Kleine speld

Hamminga denkt dat de man van de ring 'm verloren is in de stal waarna ie via de mest in de stal in de tank is beland. 'Dat kan bijna overal zijn geweest', vertelt Hamminga. 'De mesttank heeft dienst gedaan in Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Dat is nogal een gebied. Het is als een kleine speld in een hele grote hooiberg', meent Hamminga.

Of - zo zou je het ook kunnen omschrijven - als een trouwring in een giertank.