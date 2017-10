Tom van Weert mist AZ en Willem II thuis door schorsing

FC Groningen-speler Tom van Weert is voor twee wedstrijden geschorst. De aanvaller kreeg zaterdag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle direct rood na een tackle van achteren op Dirk Marcellis.

Groningen en Van Weert gingen maandag akkoord met het schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie van de KNVB van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. 'We accepteren een straf van twee duels schorsing (...)', laat directeur Hans Nijland via Twitter weten.

Wedstrijden

Door zijn schorsing mist de 27-jarige Van Weert de thuiswedstrijden tegen AZ (zondag 15 oktober) en Willem II (vrijdag 20 oktober). Hij is weer inzetbaar op woensdag 25 oktober in Kerkrade, waar Groningen het in de tweede ronde van de KNVB-beker opneemt tegen Roda JC.

PEC Zwolle

Van Weert scoorde tegen Zwolle één keer. Bij een stand van 2-2, in de 87e minuut, beging hij de overtreding op Marcellis. Zwolle won de wedstrijd door een doelpunt in blessuretijd van Youness.

